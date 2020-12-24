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СМИ: Спецслужбы США и Британии причастны к высылке дипломатов РФ из Колумбии
Фото: pixabay.com

СМИ: Спецслужбы США и Британии причастны к высылке дипломатов РФ из Колумбии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

На решение выслать из Колумбии российских дипломатов повлияли материалы, которые были переданы Боготе спецслужбами Соединенных Штатов и Великобритании. Об этом сообщает газета El Tiempo.

По данным издания, доказательства, переданные Колумбии, стали ключевыми при принятии решения выслать россиян из страны.

Кроме того, журнал Semana сообщил, что Богота вряд ли пошла бы на такое без поддержки «главного союзника — Америки».

В СМИ говорится, что спецслужбы США и Британии обратили внимание на «десятки зашифрованных сообщений», которые были отправлены из Колумбии в Россию еще в 2017 году. Кроме того, один из сотрудников разведки отметил, что в Колумбии все еще остается 21 шпион из России, добавили в зарубежных СМИ.

Ранее Колумбия выслала из страны российских дипломатов. В ответ на это Россия выслала из страны двух сотрудников посольства Колумбии в Москве.

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