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Прокуратура проведет проверку в связи с пожаром в центре реабилитации в Подмосковье
Фото: АГН «Москва»

Прокуратура проведет проверку в связи с пожаром в центре реабилитации в Подмосковье

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
малаховка москваКарта всех событий

Прокуратура Московской области поручила Люберецкой городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в частном реабилитационном центре. Об этом в четверг, 24 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло в жилом доме в поселке Малаховка, где по предварительным данным проходили лечение пациенты с наркозависимостью.

Прокуратура проверит законность деятельности центра, а также исполнение законодательства о пожарной безопасности.

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ПодмосковьепожарПрокуратура
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