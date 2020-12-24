Прокуратура проведет проверку в связи с пожаром в центре реабилитации в Подмосковье

Фото: АГН «Москва»

малаховка москва Карта всех событий

Прокуратура Московской области поручила Люберецкой городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в частном реабилитационном центре. Об этом в четверг, 24 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло в жилом доме в поселке Малаховка, где по предварительным данным проходили лечение пациенты с наркозависимостью.

Прокуратура проверит законность деятельности центра, а также исполнение законодательства о пожарной безопасности.

Читайте также: Полиция начала проверку по факту конфликта группы мужчин в Мытищах