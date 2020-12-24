Полиция перекрыла дорогу к зданию правительства в Ереване

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

В столице Армении, Ереване, полиция перекрыла дорогу, которая ведет к Дому правительства. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 декабря.

Отмечается, что это самая короткая улица в городе, она называется Мелик-Адамян. По данным агентства, 24 декабря протестующие планируют заблокировать здание правительства с целью сорвать заседание кабинета министров.

Ранее стало известно, что во вторник, 22 декабря, в Ереване местные жители вышли на митинги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, требуя от него сложить полномочия. По данным СМИ, акция собрала несколько десятков тысяч человек, недовольных тем, что Пашинян подписал трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Карабахе.

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