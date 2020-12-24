Москвичам рассказали о мероприятиях онлайн-фестиваля «Луч»

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В честь новогодних праздников в столице пройдет семейный онлайн-фестиваль «Луч» в период с 24 декабря по 6 января. Так, в рамках мероприятий состоятся творческие и образовательные онлайн-программы для детей, в том числе мастер-классы, лекции, экскурсии, игры. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Эколого-просветительский проект «Разделяй и умножай» представит для столичных школьников урок «Правила раздельного сбора отходов». Руководитель Елена Белоусова расскажет ребятам про разумное потребление. Также участники узнают, какие существуют виды вторсырья и что такое одноразовый пластик. Мероприятие состоится 2 января на платформе Zoom. Начало в 11:00.

Детский центр Музея Москвы 2 января проведет два занятия. Так, в 12:30 дети смогут участвовать в мастер-классе «Кукольное рождество». А в 14:00 состоится мастер-класс «Шапку на уши надвину», который начнут со стихов детских поэтов Даниила Хармса и Марины Бородицкой.

Московский планетарий подготовил лекцию «Что такое Новый год?», которая пройдет 3 января в 11:00. Ребята смогут взглянуть на любимый праздник с точки зрения астрономии. Лектор расскажет, что значит этот день для космических тел, как и почему он наступает, а также ответит на вопрос, бывает ли Новый год на других планетах.

Кроме того, интересные занятия подготовил Московский музей современного искусства. Во время мастер-класса «Снежный город из бумаги по мотивам работ современных художников» ребята познакомятся с разными архитектурными стилями и построят уютный и красивый бумажный город. Мероприятие состоится 3 и 6 января в 16:00.

Музей советских игровых автоматов расскажет детям, которые интересуются электроникой, о любимых игрушках их родителей, бабушек и дедушек. На мастер-классе «Калейдоскоп своими руками» они сами сделают волшебную подзорную трубу и понаблюдают за удивительными узорами. Занятие начнется 4 января в 11:00.

В этот же день в 13:00 Музей архитектуры имени А. В. Щусева проведет мастер-класс «Первый Новый год». Участники мероприятия сделают архитектурную новогоднюю открытку и узнают об истории празднования Нового года в нашей стране.

На занятии Политехнического музея «Почему мы наряжаем елку?» ребятам расскажут, как возникла главная новогодняя традиция — приносить в дом и наряжать елку. Мероприятие пройдет 5 января в 14:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

А 6 января в 14:00 телеведущий, актер и тренер-оратор Иван Распопов на занятии «Интервью по жизни» расскажет, как правильно задавать вопросы респонденту и почему это необходимо уметь делать не только для работы на телевидении.

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