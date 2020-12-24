Минтранс предупредил подмосковных водителей об ухудшении погодных условий

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Подмосковным автомобилистам стоит быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Уточняется, что ближе к выходным в Московской области ожидается сильный снегопад. Водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

— Учитывая прогнозируемый снегопад и предновогоднюю пору, на дорогах региона ожидается ухудшение дорожной ситуации, — отметили в пресс-службе.

Выезжать на летней резине очень опасно, автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию. Кроме того, рекомендуется избегать обгонов, добавили в ведомстве.

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