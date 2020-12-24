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Мэр Москвы поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде мегаполисов
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде мегаполисов

Юлия Ямпольская

Город

Столичные школьники заняли первое место на Международной олимпиаде мегаполисов. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он поздравил ребят с блестящими результатами и отметил, что школьники смогли обойти соперников более чем из 30 городов. Соревновались участники в знании математики, информатики, физики и химии.

— В московскую команду вошли восемь старшеклассников. Победители олимпиад и множества турниров по информатике Егор Лифарь и Тимофей Федосеев, математики Антон Садовничий и Данил Сибгатуллин, физики Николай Кононенко и Данила Самоделкин, химики Андрей Тырин и Тимофей Чаркин, — уточнил глава города.

Он также выразил надежду на то, что жители столицы присоединятся к поздравлениям ребят.

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