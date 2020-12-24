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В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам в США
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам в США

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия не имеет никакого отношения к неким хакерским атакам в Соединенных Штатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 24 декабря.

Он отметил, что не хотел бы комментировать новости, связанные с хакерской атакой в США, из-за низкой достоверности этой информации.

— Не знаю, можно ли верить таким сообщениям. Не хотели бы в это вмешиваться, — пояснил представитель Кремля.

Он напомнил, что в Кремле неоднократно заявляли — Россия не имеет никакого отношения к этому, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке на учреждения Соединенных Штатов Америки. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы в ответе за эти действия.

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СШАДмитрий Песковхакерские атаки
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