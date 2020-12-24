«Верный друг»: Рудковская трогательно поздравила Билана с днем рождения

Фото: youtube.com/Super

Популярный певец Дима Билан отмечает свой день рождения в четверг, 24 декабря. Музыканту исполняется 39 лет. Раньше всех его решила поздравить продюсер Яна Рудковская.

Стоит отметить, что Рудковская продюсировала Билана еще в начале его карьеры. Считается, что именно она смогла сделать певца настоящей звездой. Сейчас они дружат и работают вместе.

В своем Instagram-аккаунте Рудковская опубликовала снимок, где она, обнявшись с артистом, позирует на камеру.

— С днем рождения, мой верный друг, Дима! 15 лет дружбы и работы! Плечом к плечу и в горе, и в радости! Удивительный, безумно талантливый, с большой и открытой душой для своих зрителей, друзей и близких! Честный и ранимый, добрый и сентиментальный, будь счастлив, здоровья и удачи! Очень люблю и обнимаю. Твоя Яна Рудковская, — подписала продюсер свой пост.

Подписчики присоединились к поздравлениям Рудковской.

«С днем рождения, Димочка! Всего вам самого прекрасного!»; «Желаю вам крепкой дружбы, проверенной годами!»; «Живите в кайф и радуйтесь жизни, Дима!» — написали поклонники под снимком.

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