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Сергей Собянин подписал закон о продлении соцгарантий муниципальных служащих в Новой Москве
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин подписал закон о продлении соцгарантий муниципальных служащих в Новой Москве

Юлия Ямпольская

Город

Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о продлении социальных гарантий муниципальных служащих в Новой Москве. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте главы города.

Уточняется, что закон направлен на продление действий особенностей организации муниципальной службы, а также на гарантии осуществления полномочий лиц, которые замещают муниципальные должности в городских округах и поселениях.

Согласно данным документа, сохраняются особенности правового регулирования муниципальной службы на срок до 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы подписал закон о бюджете города на 2021–2023 годы. В соответствии с законом о бюджете столицы, доход в 2021 году составит 2,6 триллиона рублей, в 2022 году — порядка 2,9 триллиона рублей, в 2023 году — 3,1 триллиона рублей.

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