Коуч-сессии с психологами посетили 1,5 тысячи школьников Москвы
Более 1,5 тысячи учеников почти 100 школ столицы поучаствовали в проекте «Классный час с Городским психолого-педагогическим центром Москвы». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба московского департамента образования и науки.
На мероприятиях занимались развитием навыков личной эффективности и анализировали запутанные жизненные ситуации.
— Для классных часов разработаны пять оригинальных сценариев: дружба, любовь, как стать популярным, манипуляция в отношениях и умение отказывать, чтобы не обидеть, — говорится в сообщении.
Отмечается, что организовать подобный классный час может любой классный руководитель Москвы.
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