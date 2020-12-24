Коуч-сессии с психологами посетили 1,5 тысячи школьников Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 1,5 тысячи учеников почти 100 школ столицы поучаствовали в проекте «Классный час с Городским психолого-педагогическим центром Москвы». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба московского департамента образования и науки.

На мероприятиях занимались развитием навыков личной эффективности и анализировали запутанные жизненные ситуации.

— Для классных часов разработаны пять оригинальных сценариев: дружба, любовь, как стать популярным, манипуляция в отношениях и умение отказывать, чтобы не обидеть, — говорится в сообщении.

Отмечается, что организовать подобный классный час может любой классный руководитель Москвы.

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