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Вакцину от коронавируса отправили одновременно во все страны Евросоюза
Фото: pixabay.com/ru/

Вакцину от коронавируса отправили одновременно во все страны Евросоюза

Ростислав Зубков

В мире

Первые вакцины против коронавируса отправлены во все страны Европейского союза. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в четверг, 24 декабря.

По словам руководителя ЕК, отправка лекарства состоялась одновременно.

— Через несколько дней будут вакцинированы первые европейцы, — заявила Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Она призналась, что очень тронута этим событием.

Ранее была названа неожиданная причина появления «британского» штамма ковида.

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