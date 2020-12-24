Вакцину от коронавируса отправили одновременно во все страны Евросоюза

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Первые вакцины против коронавируса отправлены во все страны Европейского союза. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в четверг, 24 декабря.

По словам руководителя ЕК, отправка лекарства состоялась одновременно.

— Через несколько дней будут вакцинированы первые европейцы, — заявила Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Она призналась, что очень тронута этим событием.

Ранее была названа неожиданная причина появления «британского» штамма ковида.

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