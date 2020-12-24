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Завершилась модернизация водозаборного узла «Радужный» в ТиНАО
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Завершилась модернизация водозаборного узла «Радужный» в ТиНАО

Василиса Чернявская 

Город

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили модернизацию водозаборного узла «Радужный» в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что для снабжения жителей качественной питьевой водой были установлены станция водоподготовки с современными методами очистки воды и насосная станция. Кроме того, были построены два новых резервуара питьевой воды, введена в работу дополнительная скважина, заменены инженерные коммуникации, механическое и энергетическое оборудование.

ВЗУ «Радужный» обеспечивает водой село Былово и близлежащие населенные пункты. После модернизации его проектная производительность увеличена до 1000 кубометров в сутки.

Завершилась модернизация водозаборного узла «Радужный» в ТиНАОФото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Технология производства питьевой воды подобрана с учетом особенностей артезианской воды, поступающей из скважин, и включает все необходимые этапы очистки. При этом ВЗУ полностью автоматизирован и работает по безлюдным технологиям.

Стоит отметить, что АО «Мосводоканал» уделяет пристальное внимание улучшению водоснабжения в ТиНАО. В 2019 году в эксплуатацию введены два новых ВЗУ — «Рассудово» и «Власово», в 2020 году в рекордно короткие сроки построен ВЗУ «Бабенки» для водоснабжения нового клинического центра инфекционных болезней «Вороновское». Всего с 2012 года проведена комплексная реконструкция 24 водозаборных узлов.

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