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«Скромные три миллиона рублей»: Савичева рассказала о том, как ее пытался обмануть стоматолог
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

«Скромные три миллиона рублей»: Савичева рассказала о том, как ее пытался обмануть стоматолог

Ксения Монахова

Звезды

Российская певица Юлия Савичева поделилась с подписчиками историей о посещении ортодонта. Свой рассказ она опубликовала в Instagram-аккаунте.

— Я не знаю, почему мы все так спешим закрыть дела в старом году, наверное, это сложившаяся традиция — не оставлять дела на Новый год. Мне осталось доделать мелочи, в том числе поход к зубному, — написала Юлия.

Певица отметила, что лечащий врач направила ее к ортодонту, чтобы сделать капы. Когда Юлия приехала в условленное место, ей назначили большое количество исследований. Хотя, по словам звезды, ее зубы находятся в абсолютно здоровом состоянии.

— Врач с выражением вселенской скорби на лице сообщил, что ситуация критическая, что спасут меня только и исключительно виниры во весь рот за скромные три миллиона рублей. Лицо его было настолько театрально-озабоченным, что мне даже стало его немного жалко, и я сдержалась, чтобы не рассмеяться во весь голос, — заявила Савичева.

Певица сказала врачу, что обязательно подумает над предложением и перезвонит. После чего сообщила о сложившейся ситуации своему лечащему врачу, на что та «грустно вздохнула».

Поклонники артистки посочувствовали ей и отметили, что Юлия прекрасно выглядит.

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Юлия Савичеваздоровые зубысостояние зубов
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