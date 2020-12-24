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Врач объяснила, что должно быть в новогодней аптечке у каждого человека
Фото: pexels.com / Anna Shvets

Врач объяснила, что должно быть в новогодней аптечке у каждого человека

Виктория Федотова

Здоровье

Российская телеведущая и кардиолог Елена Малышева объяснила, что должно быть в аптечке каждого человека в новогодние праздники. Она напомнила, что самая большая смертность россиян приходится на сердечно-сосудистые заболевания, поэтому у каждого должен быть аспирин.

— Сердечный аспирин и нитроглицерин в виде спрея или таблеток. Нитроглицерин расширяет сосуды, а аспирин разжижает кровь, не давая образоваться тромбам, — заявила Малышева.

Есть аллергены, которые могут вызвать аллергическую реакцию, — орехи, молоко, цитрусовые. Поэтому в аптечке обязательно нужно иметь антигистаминные препараты.

— Нужны препараты, которые помогут в случае кишечных отравлений. Нужны препараты, которые останавливают диарею. Не стоит допускать обезвоживание организма. Особенно важно восстановить водный баланс у ребенка. Потеря 10 процентов жидкости может привести к смерти, — предупредила Малышева.

Кроме того, у каждого в аптечке должны быть препараты, снижающие температуру и обезболивающие.

Видео опубликовано на YouTube.

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