Путин рассказал о полуночных беседах с Мишустиным о борьбе с пандемией

Фото: Официальный сайт президента России

В условиях пандемии коронавируса власти России работали и продолжают трудиться в крайне напряженной атмосфере. Иногда работа ведется действительно «днем и ночью», отметил президент Владимир Путин в четверг, 24 декабря, на встрече с министрами.

Глава государства похвалил членов правительства за то, что им удается сохранить самообладание даже в самых стрессовых ситуациях.

— Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, — прим. «ВМ») иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры (о борьбе с пандемией, — прим. «ВМ»), — приводит РИА Новости слова российского лидера.

Он напомнил, как на своей большой пресс-конференции сказал, что иногда представителям власти приходится работать «днем и ночью». Путин отметил, что нередко это «было похоже именно на это», несмотря на то, что его фраза звучит преувеличенно.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин попросил кабмин быть готовым к работе в новогодние праздники