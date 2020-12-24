Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин рассказал о полуночных беседах с Мишустиным о борьбе с пандемией
Фото: Официальный сайт президента России

Путин рассказал о полуночных беседах с Мишустиным о борьбе с пандемией

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

В условиях пандемии коронавируса власти России работали и продолжают трудиться в крайне напряженной атмосфере. Иногда работа ведется действительно «днем и ночью», отметил президент Владимир Путин в четверг, 24 декабря, на встрече с министрами.

Глава государства похвалил членов правительства за то, что им удается сохранить самообладание даже в самых стрессовых ситуациях.

— Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, — прим. «ВМ») иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры (о борьбе с пандемией, — прим. «ВМ»), — приводит РИА Новости слова российского лидера.

Он напомнил, как на своей большой пресс-конференции сказал, что иногда представителям власти приходится работать «днем и ночью». Путин отметил, что нередко это «было похоже именно на это», несмотря на то, что его фраза звучит преувеличенно.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин попросил кабмин быть готовым к работе в новогодние праздники

пандемияВладимир ПутинМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Праздники объединяют даже на расстоянии

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Все мнения
О проекте