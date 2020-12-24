Лучшие студенты вузов Армении получат стипендию мэра Москвы

Фото: Центр «Этносфера»

На заседании Попечительского совета, состоявшемся в Московском культурно-деловом центре (МКДЦ) «Дом Москвы» в Ереване, были утверждены 15 стипендиатов, которые получат стипендию мэра Москвы. Каждый вуз представляет своих кандидатов, которых окончательно утверждает Попечительский совет.

Стипендию получают те студенты, которые обучаются на русском языке, показывают отличную успеваемость и активно участвуют в общественной жизни вуза. Еще одним критерием предоставления стипендии является материальное положение студента.

Средства на реализацию программы выделяет правительство Москвы. Программа осуществляется Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и ГКУ «Московский Дом соотечественника». Программа реализуется с 2007 года перманентно.

— Реализуемые правительством Москвы такого рода программы очень важны для мотивации обучения на русском языке и русскому языку в частности. Посредством русского языка мы познаем русскую культуру и литературу, русский язык является языком межкультурного общения, способствуя укреплению дружбы между странами. Это также важный шаг воодушевить студентов, чтобы они учились еще лучше, — отметил генеральный директор центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян.

Ежегодно стипендию вручают студентам Российско-армянского (Славянского) университета, Ереванского государственного университета, Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна, Ереванского государственного университета языков и социальных наук им. В. Я. Брюсова, Ванадзорского государственного университета им. О. Туманяна и Ширакского государственного университета им. Налбандяна.

Дважды в год, по результатам весенней и осенней сессии, студенты выдвигаются на соискание данной почетной стипендии. Утвержденным стипендиатам вместе со стипендией торжественно вручаются грамоты и значки с символикой Москвы «Стипендиат мэра Москвы».

Программа реализуется в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала российских соотечественников стран постсоветского пространства, а также оказания содействия их обучению в высших учебных заведениях с преподаванием предметов на русском языке в странах проживания.

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