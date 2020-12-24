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Глава Минздрава оценил влияние алкоголя на смертность в России
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Глава Минздрава оценил влияние алкоголя на смертность в России

Ростислав Зубков

Здоровье

Большинство мужчин в России гибнут от злоупотребления алкоголем. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в четверг, 24 декабря, на брифинге.

— «Вклад» потребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75 процентов. А также кардиомиопатия, которая встречается и у женского населения, вклад алкоголя может составлять также до 70 процентов с лишним, — цитирует агентство «Москва» главу Минздрава.

Он уточнил, что такая статистика указывает на необходимость работать над формированием здорового образа жизни.

Ранее министр призвал сограждан быть осторожнее со спиртными напитками на Новый год. Мурашко отметил, что даже небольшая доза алкоголя способна вызвать заболевания сердца и сосудов.

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алкогольМинздравМихаил Мурашко
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