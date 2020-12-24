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Восстановлено движение трамваев на улице Кулакова
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Восстановлено движение трамваев на улице Кулакова

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, улица Кулакова Карта всех событий

На улице Кулакова восстановили движение трамваев, следующих по маршруту №21. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

— Восстановлено движение трамваев на улице Кулакова, – говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось о задержке трамваев. Вместо них жителям Москвы предложили воспользоваться автобусом, который следует по маршруту №15.

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Департамент транспорта Москвытрамваи Москвыдвижение
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