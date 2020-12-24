Мужчина вышел полюбоваться птицами и разбогател на 80 миллионов рублей

Фото: pexels.com/cottonbro

Британец прогуливался по улице и разбогател примерно на 800 тысяч фунтов (около 80 миллионов рублей) благодаря собственной внимательности. О редкой удаче англичанина пишет Daily Mail со ссылкой на специализированный ежемесячник Treasure Hunting.

По его данным, мужчина вышел из дома понаблюдать за птицами, но в какой-то момент его взгляд остановился на чем-то, что пряталось у него прямо под ногами. В грязи британец заметил необычный блестящий предмет, похожий на некий «древний диск». Тогда мужчина решил сходить за металлоискателем, с помощью которого он в итоге нашел кувшин, наполненный кельтским кладом.

— Этот момент останется в моей памяти на всю жизнь, — приводит издание слова жителя Великобритании.

Позже выяснилось, что мужчина раскопал около тысячи монет, примерно датируемых 40–50 годами нашей эры. В настоящее время эксперты проводят проверку находки.

После оценки специалистов британец сможет либо продать монеты музею, либо распорядиться ими по своему усмотрению, уточняют журналисты

Читайте также: Тайны первых тоннелей. Что находили строители столичной подземки