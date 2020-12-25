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«Старо выглядит»: Татьяна Навка опубликовала фото без макияжа
Фото: instagram.com/tatiana_navka

«Старо выглядит»: Татьяна Навка опубликовала фото без макияжа

Кирилл Николаев

Звезды

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выложила новую публикацию на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографию у новогодней елки.

На снимке Навка облачилась в клетчатую рубашку. Подписчики заметили, что на фигуристке отсутствует макияж. Поклонники разделились на два лагеря. Одни посчитали, что без макияжа Навка выглядит старой, а другие отметили, что фигуристка прекрасна и без косметики.

«Без грима как-то старо выглядит Татьяна», «Постарела мать!», «Танюша здесь естественная, натуральная, такая хорошенькая!!!!», — отметили пользователи Сети в комментариях.

Ранее Татьяна Навка опубликовала видео, на котором ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, катается на коньках с младшей дочерью Надей.

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Татьяна Навкабез макияжафото
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