«Старо выглядит»: Татьяна Навка опубликовала фото без макияжа

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выложила новую публикацию на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографию у новогодней елки.

На снимке Навка облачилась в клетчатую рубашку. Подписчики заметили, что на фигуристке отсутствует макияж. Поклонники разделились на два лагеря. Одни посчитали, что без макияжа Навка выглядит старой, а другие отметили, что фигуристка прекрасна и без косметики.

«Без грима как-то старо выглядит Татьяна», «Постарела мать!», «Танюша здесь естественная, натуральная, такая хорошенькая!!!!», — отметили пользователи Сети в комментариях.

Ранее Татьяна Навка опубликовала видео, на котором ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, катается на коньках с младшей дочерью Надей.

Читайте также: Татьяна Навка показала исхудавшего мужа Анастасии Заворотнюк