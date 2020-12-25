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Сильный снегопад и порывистый ветер ожидаются в Москве 25 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сильный снегопад и порывистый ветер ожидаются в Москве 25 декабря

Кирилл Николаев

Город

Сильный снегопад и порывистый ветер ожидаются в столице в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, наиболее интенсивный снегопад придется с 9:00 до 17:00. Температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов.

Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Из-за порывистого ветра в столице ожидается метель. На дорогах образуется снежный накат. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионах страны до конца года ожидаются экстремальные морозы.

Читайте также: В Москве будет снежно и солнечно: синоптик дал прогноз погоды на выходные

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