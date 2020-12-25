Пять детей пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пять детей пострадали в результате аварии с автобусом в Рязанской области, из них двое находятся в реанимации. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделением территориального Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова.

По его словам, в реанимации находятся десятилетний мальчик и 17-летняя девушка. Трое детей — в травматологии. Угрозы жизни для остальных госпитализированных нет.

Инцидент произошел 25 декабря на 247-м километре трассы Р22 «Каспий». Всего в автобусе было 26 человек. По данным МЧС России по Рязанской области, автобус ехал из Москвы в Волгоград. В результате ДТП погибли три человека, 12 пассажиров пострадали.

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