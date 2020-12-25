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Культурные центры подготовили для москвичей онлайн-программу на выходные
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Культурные центры подготовили для москвичей онлайн-программу на выходные

Анастасия Волоснова

Город

Московские культурные центры подготовили для жителей столицы развлекательную онлайн-программу. Дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах по росписи елочных игрушек, рисованию гуашью и в других мероприятиях.

Учить москвичей рисовать будут сотрудники Библиотеки № 24 имени Назыма Хикмета. В субботу, 26 декабря, в 11:00 они проведут онлайн-занятие «Волшебная кисточка: путешествие в тропики». Вести мастер-класс будет художница Мария Вальдес Одриосола.

Культурный центр «Бригантина» научит юных художников рисовать Деда Мороза с помощью гуаши. Мастер-класс пройдет 27 декабря в 17:00 YouTube-канале «Бригантины».

Отличный способ освежить старые новогодние игрушки — обновить их роспись. В этом поможет трансляция Московского многофункционального культурного центра, которая пройдет 26 декабря в 18:00 в социальных сетях центра.

В культурном центре «Академический» научат составлять праздничные композиции из цветов. Мастер-класс проведут 26 декабря в 15:00 в Instagram-аккаунте центра.

Пообщаться с Дедом Морозом дети смогут 26 декабря в 19:00 в аккаунте центра культуры «Сцена». Можно будет задать зимнему волшебнику вопрос и загадать желание. В течение 10 выпусков дети смогут прислать Деду Морозу свои поздравления и попасть в программу.

Онлайн-концерт «Музыка кино. Мелодии в жизни Эльдара Рязанова» проведет Дом-музей Марины Цветаевой 26 декабря в 19:00 на своем YouTube-канале. Зрители услышат знакомые любимые мелодии из таких фильмов, как «Берегись автомобиля», «Служебный роман» и других.

Новогодний вокальный онлайн-концерт пройдет 27 декабря в 17:00 на YouTube-канале культурного центра «Салют». Концерт исполнит ансамбль «Вдохновение». А виртуальный концерт «Время чудес» проведет Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева 27 декабря в 14:00, рассказал официальный сайт мэра Москвы.

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