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Сомнолог рассказал, как побороть сонливость в течение рабочего дня
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Сомнолог рассказал, как побороть сонливость в течение рабочего дня

Юлия Ямпольская

Здоровье

Для того, чтобы преодолеть сонливость в течение рабочего дня, рекомендуется употреблять цитрусовые и другие продукты, которые содержат витамины B и С. Об этом рассказал кандидат психологических наук, сомнолог, клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин.

По его словам, для продуктивной работы после бессонной ночи сначала необходимо убрать сенсорную перезагрузку — не брать в руки телефон и не листать новостную ленту.

— Если это невозможно, советую, по крайней мере, не делать подсветку яркой. Также следует исключить кофеин. Вместо него лучше выбрать продукты с полезными витаминами, помогающими нервной системе адаптироваться. Это цитрусовые и в целом витамины групп В и С, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Эксперт также добавил, что для преодоления сонливости важна физическая активность. Так, для выработки гормона кортизола, который влияет на внимание и работоспособность, нужно пройтись или пробежаться.

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Работаврачсонливость
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