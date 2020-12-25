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Более 30 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 30 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Анастасия Волоснова

Транспорт

На фоне сильного снегопада в Москве были перенесены или отменены более 30 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково семь рейсов были задержаны и пять отменены. В Домодедове отменили три рейса и 12 были задержаны. В Шереметьеве задержали четыре рейса и один отменили. Данные приведены по информации на 9:32 по московскому времени пятницы, 25 декабря.

Ранее сообщалось, что в Москву надвигается циклон «Грета». В эту пятницу в столице ожидаются сильные снегопады, выпадет до 11 миллиметров осадков.

Читайте также: Информацию о дымящемся самолете опровергли в аэропорту Внуково

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