Азербайджан объявил о демобилизации своих военных, сражавшихся в Карабахе

Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о поэтапной демобилизации военнослужащих, призванных в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распоряжении лидера республики.

Согласно документу, процесс демобилизации должен завершиться до 15 апреля 2021 года.

— Военнослужащие, призванные на военную службу, будут поэтапно демобилизованы с 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года, — указано в распоряжении Алиева, размещенном на сайте президентской пресс-службы.

Напомним, в конце сентября в Карабахе разгорелся вооруженный конфликт между Баку и Ереваном. Стороны несколько раз заключали перемирие, чтобы не допустить большего кровопролития, но сделка срывалась. Успешным оказался трехсторонний договор, достигнутый в ночь на 10 ноября. Его подписали три стороны — Азербайджан, Армения и Россия. Согласно документу, в спорном регионе полностью прекращаются бои, производится обмен пленными и телами погибших. Также Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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