Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 1,9 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 1,9 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За сутки в столице госпитализировали 1923 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал оперативного штаба в пятницу, 25 декабря.

Ранее стало известно, что в городе за последние 24 часа выявили7315 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в Москве выздоровели 5659 пациентов. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 593 939 человек.

В больницах столицы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 541 человек.

Среди новых выявленных заразившихся 39,8 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,8 процента — от 46 до 65 лет, 12,3 процента — от 66 до 79 лет. Также 4,7 процента составляют люди старше 80 лет, а 12,4 процента — дети.

Ранее департамент образования Москвы объяснил, от чего будет зависеть переход на очное обучение.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации

Москвагоспитализациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Все мнения
О проекте