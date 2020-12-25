Более 1,9 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За сутки в столице госпитализировали 1923 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал оперативного штаба в пятницу, 25 декабря.

Ранее стало известно, что в городе за последние 24 часа выявили7315 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в Москве выздоровели 5659 пациентов. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 593 939 человек.

В больницах столицы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 541 человек.

Среди новых выявленных заразившихся 39,8 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,8 процента — от 46 до 65 лет, 12,3 процента — от 66 до 79 лет. Также 4,7 процента составляют люди старше 80 лет, а 12,4 процента — дети.

Ранее департамент образования Москвы объяснил, от чего будет зависеть переход на очное обучение.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации