«Бумажная дискотека»: Кудрявцева показала, как ее дочь «зажгла» на утреннике
Лера Кудрявцев показала в своем Instagram-аккаунте, как прошел новогодний праздник у ее дочери Маши.
Двухлетняя дочка Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова впервые в жизни посетила детский утренник. По словам Кудрявцевой, сначала девочка была растеряна, но постепенно втянулась и начала «зажигать».
— Маша полчаса смотрела на всех в стороне, потом осторожно начала выходить в «люди», так сказать, и разошлась уже на бумажной дискотеке, — написала Кудрявцева под постом.
Маша была одета в костюм Снегурочки, она и ее ровесники с удовольствием играли с бумажной мишурой.
Подписчиков умилила активная и веселая девочка.
«Какая милая куколка!»; «Маша с таким интересом играет, здорово как!»; «Машенька такая довольная, добралась до веселья», — написали в комментариях фанаты.
На детском утреннике с Машей также был старший сын Александра Овечкина Сережа.
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