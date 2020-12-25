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СМИ: Наркотики обнаружили в нарушавшем антиковидные меры баре в центре Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

СМИ: Наркотики обнаружили в нарушавшем антиковидные меры баре в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Рочдельская улица Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения наркотиков в столичном баре «Квартира». Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на 19 декабря сотрудники полиции выявили бар «Квартира», который находится на улице Рочдельской. В заведении, работавшем после 23:00, было много посетителей. После их ухода на полу, на столе в одной из комнат, а также на столе в читальном зале были найдены свертки с кокаином массой от 0,2 до 0,9 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. На данный момент следствие продолжается.

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