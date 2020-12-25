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Свыше 12 тысяч свадебных церемоний прошли на необычных площадках Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Свыше 12 тысяч свадебных церемоний прошли на необычных площадках Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Более 12 тысяч свадебных церемоний провели на необычных площадках столицы с мая 2019 года. Об этом сообщила начальник Шипиловского отдела ЗАГС Москвы Светлана Жарова.

Она рассказала, что в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом был введен обязательный перчаточно-масочный режим, а также ограничение по количеству гостей.

— Только во время проведения торжественной церемонии молодоженам разрешено снять маски и перчатки, все остальное время они находятся в них. Что касается гостей, то на церемонии может присутствовать пять гостей, включая фотографа, — цитирует Жарову РИА Новости.

В столице можно провести церемонию брака на 30 необычных площадках, таких как «Москвариум», «Лужники», стадион «Спартак», усадьбы и особняки, башни делового центра «Москва-Сити», театр «Школа современной пьесы», смотровая площадка Останкинской телебашни.

Читайте также: Свадебные церемонии впервые прошли в столичном парке «Зарядье»

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