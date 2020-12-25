Совфед разрешил правительству регулировать цены на продукты

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Верхняя палата российского парламента уполномочила правительство самостоятельно контролировать цены на базовые продукты. Соответствующее решение Совет Федерации принял в пятницу, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее эту инициативу приняла Госдума.

Согласно документу, теперь кабинет министров сможет в любое время на три месяца вводить предельные розничные цены на социально значимые продукты. Таким правом власти вправе воспользоваться, если данные товары дорожают в одном или нескольких регионах России на 30 процентов и более за месяц.

В законе указано, что перечень социально важных продуктов будет определять также кабмин. Пока в его постановлении указаны говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

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