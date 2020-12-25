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Совфед разрешил правительству регулировать цены на продукты
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Совфед разрешил правительству регулировать цены на продукты

Ростислав Зубков

Закон

Верхняя палата российского парламента уполномочила правительство самостоятельно контролировать цены на базовые продукты. Соответствующее решение Совет Федерации принял в пятницу, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее эту инициативу приняла Госдума.

Согласно документу, теперь кабинет министров сможет в любое время на три месяца вводить предельные розничные цены на социально значимые продукты. Таким правом власти вправе воспользоваться, если данные товары дорожают в одном или нескольких регионах России на 30 процентов и более за месяц.

В законе указано, что перечень социально важных продуктов будет определять также кабмин. Пока в его постановлении указаны говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

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