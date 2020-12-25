Районный центр «Высота» открыли в Кузьминках после реконструкции

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Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

В столичных Кузьминках открыли районный центр «Высота» после проведенной реконструкции. Учреждение создали на базе устаревшего одноименного кинотеатра.

Здание, которое находится на улице Юных Ленинцев, вошло в программу реконструкции, реализуемую компанией ADG group, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Кинотеатр «Высота» возвели в 1965 году в самом центре спального района, у главного входа в парк «Кузьминки». Постепенно оборудование кинозалов и система кондиционирования перестали отвечать современным требованиям, поэтому здание утратило исторический статус центра районной жизни.

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