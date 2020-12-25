МИД РФ обвинил США в попытках обострить гонку гиперзвуковых вооружений

Фото: Официальный сайт МИД РФ (mid.ru)

Некоторые страны мира, включая США, пытаются обострить текущую гонку вооружений. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.

— Сейчас в некоторых странах такую конкуренцию пытаются обострить под соусом концепции «соперничества великих держав», в том числе в технологической сфере, — сказал он в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что на сегодняшний день речь идет в том числе о гонке гиперзвуковых вооружений. В нее включены около десяти государств, считает Ермаков. Он также выразил мнение, что в этом вопросе Вашингтон хочет доминировать «в духе приснопамятной рейгановской идеи «мира с опорой на силу».

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