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Досрочные ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году проводиться не будут
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Досрочные ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году проводиться не будут

Ростислав Зубков

Образование

В 2021 году не будут проводиться досрочные ЕГЭ и ОГЭ из-за пандемии коронавируса, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо Единого госэкзамена нужно будет сдать только русский язык и математику.

При этом ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году также отменяется, приводит ТАСС уточнение главы Минпросвещения.

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