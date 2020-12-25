Досрочные ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году проводиться не будут
В 2021 году не будут проводиться досрочные ЕГЭ и ОГЭ из-за пандемии коронавируса, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо Единого госэкзамена нужно будет сдать только русский язык и математику.
При этом ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году также отменяется, приводит ТАСС уточнение главы Минпросвещения.
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