Подозреваемого в применении насилия в отношении полицейских задержали в Подмосковье

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Подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти задержали в Московского области. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в лесополосе микрорайона Левобережный в городе Химки. Местный житель, которого остановили сотрудники полиции, не выполнил законные требования правоохранителей, а , а применил в отношении них насилие, при этом мужчина произвел в сторону выстрелы из пистолета.

При досмотре у подозреваемого нашли оружие, а также сверток с пороховой смесью. Изъятые предметы были отправлены для проведения баллистической и взрывотехнической экспертизы.

В скором времени следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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