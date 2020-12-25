Разыскиваемый за разбой мужчина погиб, убегая от полиции в Москве

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Находившийся в розыске мужчина скончался, пытаясь избежать правосудия. Об этом сообщают СМИ.

По предварительным данным, речь идет о некоем Ризване Гусейнове. Его объявили в федеральный розыск за разбой. 24 декабря мужчина, находясь в бегах, скрывался от столичной полиции.

— Умер в реанимации, — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Информацию о смерти Гусейнова «Вечерней Москве» подтвердил источник в полиции.

По данным МВД РФ, Гусейнов — уроженец Сахалинской области. Он находился в розыске «по статье УК».

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