Голикова прокомментировала работу по обеспечению онкобольных препаратами

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Проведенные в последние месяцы работа дает уверенность в том, что все необходимые онкопрепараты будут находиться в обращении в РФ в 2021 году. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина с производителями лекарств в пятницу, 25 декабря.

По ее словам, со следующего года в России планируется запуск двух отечественных препаратов — ломустина и третиноина. Кроме того, три препарата в РФ не производятся. В связи с этим, как пояснила Голикова, необходимо решение правительства для того, чтобы покрыть дефицит этих препаратов как можно быстрее.

— Сейчас уже завезены онкаспар, мелфалан и готовится к ввозу третий препарат — прокарбазин, — уточнила вице-премьер.

Она также рассказала, что ФАС России совместно с Минздравом и Минпромторгом провели мастер-класс с некоторыми российскими регионами для отработки процесса закупки лекарственных препаратов. Данное мероприятие выявило необходимость упрощения процедур закупки лекарств, передает РИА Новости.

Читайте также: Доктор Мясников рассказал, какое вещество поможет при тяжелом течении COVID-19