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Объявлены победители Международного фестиваля русского языка
Фото: pixabay.com

Объявлены победители Международного фестиваля русского языка

Ростислав Зубков

Культура

По итогам Ежегодного международного фестиваля русского языка были определены 55 победителей из 15 стран. Об итогах мероприятия рассказали в столичном департаменте образования и науки.

По данным ведомства, всего в фестивале поучаствовали более двух тысяч школьников-иностранцев из 30 стран мира. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые проводилось онлайн. Фестиваль длился несколько месяцев — с 1 марта по 24 декабря. В результате до финала дошли 150 конкурсантов. Они представили свои номера в прямом эфире.

В частности, молодые люди писали литературные произведения по теме культурно-исторических особенностей народов России и их традиций, снимали на видео миниатюры или отрывки на русском языке, представляли танцы одного из народов РФ и так далее. При этом в составе программы числятся семь конкурсов: «Театральное творчество», «Художественное слово», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Хореографическое творчество», «Вокально-хоровое творчество», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Знатоки русского языка, истории и культуры России».

Как рассказали в департаменте, по итогам фестиваля были выбраны 55 победителей из 15 стран мира. Полный список лауреатов представлен здесь.

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