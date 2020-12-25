Задержания противников Пашиняна начались на акции протеста в центре Еревана

Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Сотрудники армянской полиции начали проводить задержания оппозиционеров, которые заблокировали центральный проспект Баграмяна в Ереване и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Известно, что правоохранители усадили нескольких участников акции протеста в полицейские машины и увезли их в отделения. После этого оставшиеся оппозиционеры приняли решение покинуть проезжую часть, передает РИА Новости.

Напомним, акции протеста оппозиции начали проходить в Ереване после того, как Пашинян подписал соглашение с властями Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы потребовали ухода премьер-министра республики, а также выдвинули на пост главы правительства экс-руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

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