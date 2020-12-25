Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Задержания противников Пашиняна начались на акции протеста в центре Еревана
Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Задержания противников Пашиняна начались на акции протеста в центре Еревана

Евгения Звощик

В мире

Сотрудники армянской полиции начали проводить задержания оппозиционеров, которые заблокировали центральный проспект Баграмяна в Ереване и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Известно, что правоохранители усадили нескольких участников акции протеста в полицейские машины и увезли их в отделения. После этого оставшиеся оппозиционеры приняли решение покинуть проезжую часть, передает РИА Новости.

Напомним, акции протеста оппозиции начали проходить в Ереване после того, как Пашинян подписал соглашение с властями Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы потребовали ухода премьер-министра республики, а также выдвинули на пост главы правительства экс-руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

Читайте также: Армянского оппозиционера задержали за призыв к убийству Пашиняна

задержаниеАрменияНикол Пашинян
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Все мнения
О проекте