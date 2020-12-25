Назван топ-6 новогодних примет, которые помогут обрести счастье в 2021 году

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения

С Новым годом связано множество ритуалов, традиций и примет. Самая известная из них — «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», но есть и другие, не менее популярные. Журналисты портала 1obl.ru составили топ-6 самых популярных примет, которые помогут стать счастливыми в Новом году.

Так, на первом месте оказалась примета — «В новогоднюю ночь с обновкой ― целый год ходить в обновках». В праздничную ночь следует надеть новую вещь, в которой человек будет чувствовать себя комфортно и уютно, и тогда весь год будет радовать его частыми обновками.

Далее важной приметой является раздать все долги перед встречей главного праздника года. Также нужно прибраться дома, выбросить из него хлам и помириться с близкими и друзьями, чтобы начинать год «с чистого листа».

На третьем месте топа оказалась примета «Встретить Новый год с купюрой в кармане». Нужно положить крупную купюру в правый карман, и тогда весь следующий год будет финансово успешным.

Также многие придерживаются примете «Не спи в Новогоднюю ночь, а то год проспишь». Она гласит, что если в Новый год лечь спать, а не праздновать, то все интересные и важные события в году можно пропустить.

Кроме того, необходимо «Проводить Старый год» за час до наступления Нового года. Нужно вспомнить, каким был год уходящий, поблагодарить его за все хорошее, что в нем произошло, и отпустить с ним все плохое.

И, наконец, следует «Сжечь бумажку с желанием и выпить пепел с шампанским». Во время боя курантов нужно написать на бумаге желание, потом ее сжечь, а пепел высыпать в бокал шампанского и выпить до последнего удара курантов.

Читайте также: Советы для бодрости: как правильно отметить новогодние праздники