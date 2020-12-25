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Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в Евросоюз и НАТО
Фото: pixabay.com

Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в Евросоюз и НАТО

Юлия Курганова

В мире

Парламент Грузии в пятницу, 25 декабря, поддержал проект резолюции о стремлении страны вступить в Евросоюз и НАТО. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

— Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности, — сказано в резолюции.

Также приоритетом Грузии является полноправное членство в Евросоюзе. Кроме того, в резолюции говорится, что республика выступает за исключительно мирное урегулирование конфликтов.

Напомним, что в октябре исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе сказал, что страна в 2024 году подаст заявку на полноправное членство в Евросоюз. Это стало главным предвыборным обещанием властей.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В 2002 году президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Чехии заявил о желании республики стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий грузинский лидер Михаил Саакашвили. Новое правительство продолжило курс на интеграцию в НАТО, но в то же время важнейшей задачей внешней политики страны новые власти назвали нормализацию отношений с Россией не в ущерб территориальной целостности Грузии.

В 2014 году Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, частью которого является соглашение об углубленной торговле. В 2017 году граждане республики получили право посещать без виз страны, которые входят в Шенгенскую зону.

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