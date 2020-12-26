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Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией
Мило Джуканович находится на лечении от воспаления легких / @predsjednik_cg / Фотография из официального аккаунта Мило Джукановича в Instagram

Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией

Юлия Курганова

Здоровье

Президента Черногории Мило Джукановича доставили в больницу с пневмонией, при этом все тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Об этом сообщила в пятницу, 25 декабря, пресс-служба главы страны.

Отмечается, что по совету врачей Джуканович находится на лечении от воспаления легких.

— Все сделанные до этого момента тесты, включая сегодняшний, показали, что он негативен на COVID-19. Все жизненные показатели стабильные, он беспрепятственно выполняет президентские обязанности, — сказано в сообщении, передает ТАСС.

В Черногории ситуация с COVID-19 является одной из самых сложных в мире. В стране с населением 600 тысяч человек коронавирус выявили у почти 46 тысяч граждан, 652 человека скончались.

Власти Черногории позже всех в Европе сообщили о заражении в стране COVID-19. 25 мая правительство заявило о полной победе над инфекцией, объявив страну зоной, свободной от коронавируса.

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