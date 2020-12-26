Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией
Президента Черногории Мило Джукановича доставили в больницу с пневмонией, при этом все тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Об этом сообщила в пятницу, 25 декабря, пресс-служба главы страны.
Отмечается, что по совету врачей Джуканович находится на лечении от воспаления легких.
— Все сделанные до этого момента тесты, включая сегодняшний, показали, что он негативен на COVID-19. Все жизненные показатели стабильные, он беспрепятственно выполняет президентские обязанности, — сказано в сообщении, передает ТАСС.
В Черногории ситуация с COVID-19 является одной из самых сложных в мире. В стране с населением 600 тысяч человек коронавирус выявили у почти 46 тысяч граждан, 652 человека скончались.
Власти Черногории позже всех в Европе сообщили о заражении в стране COVID-19. 25 мая правительство заявило о полной победе над инфекцией, объявив страну зоной, свободной от коронавируса.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Греция продлила ограничения для въезжающих в страну россиян