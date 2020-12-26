Провидец составил гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января для всех знаков зодиака

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Рунический провидец Игорь Вечерский сообщил, к чему готовиться в пограничное время между 2020 и 2021 годами. Он рассказал, чего ждать представителям разных знаков зодиака на предстоящей неделе.

Овнам на этой неделе следует заняться налаживанием контактов и организацией совместных мероприятий, отдыха и построить планы на будущее. Потому как на этот период лучше не планировать слишком многого, нужно успеть закончить старые дела и спланировать новые, которые принесут успех в будущем.

Тельцам в этот период будут даны хорошие возможности в общении, достижении компромиссов и убеждении людей, публичных выступлениях и удачных стечениях обстоятельств, которые связаны с взаимоотношениями с окружающими. Однако им нужно быть осторожными и не перегибать палку.

У Близнецов возможны перемены. Они могут достичь новых результатов, но могут открыться какие-то обстоятельства, которые омрачат путь. Но Близнецы будут иметь все для того, чтобы преодолеть их.

Ракам советуют хорошо провести предновогоднее время со своими надежными товарищами, близкими друзьями и родственниками. Не планировать в этом году каких-то решительных действий, отложив их на потом, и заняться вопросами личного характера.

Львам рекомендуют развивать то, что было начато ранее, на последнем этапе этого года прислушаться к своей интуиции и не стремиться к достижению абсолютного комфорта. Потому что нужно закончить определенный жизненный цикл, и тогда Львы смогут достичь новых результатов.

Девы смогут преодолеть все накопленные ранее сложности, но это потребует смены вектора приложения усилий. Некоторых изменений и возможно вступления в некоторое противоборство, которое принесет хорошие результаты.

Весам следует больше времени уделить своему дому и семье, нужно быть аккуратным в выражениях и постараться не сказать лишнего. Не устраивать какие-то разговоры, если нет уверенности в результате. Однако близкие всегда придут на помощь, и у Весов сложатся прекрасные отношения с ними.

Скорпионам рекомендуют отдохнуть, взять паузу и накопить силы, потому что было много потрачено энергии в этом году и не нужно возлагать на себя слишком больших задач, чтобы не перегрузить свои собственные возможности и потенциал сил.

У Стрельцов в этот период все пойдет по плану, так как они задумывали ранее. В плане перемены спектра развития событий, то есть они могут совершить изменения, которые принесут хороший результат в будущем. Но на этом пути потребуется дополнительная осторожность и нужно будет понять, какие еще стороны потребуют внимания.

Козерогам не советуют отправляться в дальний путь, нужно правильно оценить прошедшие периоды, прошедший год и сделать нужные выводы. В первую очередь, следует понять то, каких факторов не хватает для более успешных действий. Также открываются хорошие возможности в творчестве и созидании.

Водолеям следует обратиться к своей интуиции, умению прислушаться к себе и, отталкиваясь от внутренних ощущений, найти наиболее оптимальный путь действий. Будут удачными операции с недвижимостью, если они были запланированы на ближайший период времени. Они могут улучшить взаимоотношения с семьей, родными и близкими.

Рыб предупреждают, что их действия и эффективное самопроявление может приводить к разрушению в некоторых сферах. Поэтому им нужно аккуратно использовать свою энергию в это время и направить ее в правильное русло. Если же они хотят избавиться от чего-то, то этот период также хорошо подойдет. Важно понять структуру действий и применить усилие в нужном направлении, передает Пятый канал.

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