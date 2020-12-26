Движение ограничат на участке проспекта Маршала Жукова до 1 июня 2021 года
В Москве на участке проспекта Маршала Жукова планируется с 1 января 2021 года ограничить движение транспорта из-за строительства объекта столичного метрополитена. Об этом сообщил информационный центр Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Движение будет ограничено от дома № 3 до дома № 9 по проспекту Маршала Жукова. Ограничение будет действовать с 1 января до 1 июня следующего года.
В центре добавили, что движение будет ограничено на четырех полосах, при этом действующее число полос будет сохранено за счет обустройства временных расширений.
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