Движение ограничат на участке проспекта Маршала Жукова до 1 июня 2021 года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 3 Карта всех событий

В Москве на участке проспекта Маршала Жукова планируется с 1 января 2021 года ограничить движение транспорта из-за строительства объекта столичного метрополитена. Об этом сообщил информационный центр Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение будет ограничено от дома № 3 до дома № 9 по проспекту Маршала Жукова. Ограничение будет действовать с 1 января до 1 июня следующего года.

Фото: Информационный центр ДТиРДТИ

В центре добавили, что движение будет ограничено на четырех полосах, при этом действующее число полос будет сохранено за счет обустройства временных расширений.

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