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За сутки в Москве выявили 7480 случаев коронавируса
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве выявили 7480 случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Общество

В столице за последние сутки вывили 7480 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в субботу, 26 декабря.

Число выявленных случаев в Москве увеличилось до 779 584, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что число вылечившихся в столице увеличилось до 599 541.

За сутки в Москве выявили 7480 случаев коронавирусаДанные по коронавирусу в Москве за 26 декабря / Фото: стопкоронавирус.рф

В России за минувшие сутки выявили 29 258 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

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