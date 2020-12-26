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Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Общество

В столице за минувшие сутки госпитализировали 1774 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале.

В оперштабе уточнили, что к аппарату искусственной вентиляции легких в больницах города подключены 569 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве выявили за сутки 7480 случаев коронавирусной инфекции.

Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиДанные по коронавирусу в Москве за 26 декабря / Фото: стопкоронавирус.рф

Среди новых выявленных случаев 40,8 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,3 процента — от 46 до 65 лет, 13,3 процента — от 66 до 79 лет. Также 4,8 процента составляют люди старше 80 лет, а 10,8 процента — дети.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 29 258 новых случаев коронавируса.

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