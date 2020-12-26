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Эксперты сообщили о подорожании авиабилетов в 2021 году
Фото: pixabay.com/ru

Эксперты сообщили о подорожании авиабилетов в 2021 году

Виктория Родимкина

Транспорт

Авиабилеты в следующем году будут дорожать. Об этом сообщили специалисты сервиса Туту.ру после анализа текущих трендов.

На сегодняшний день билеты на самолет в России можно купить дешевле, чем год назад в среднем на 15 процентов. По некоторым направлениям снижение цен на билеты достигает 40 процентов. Для пассажиров это значит, что можно путешествовать даже при сокращении доходов. Авиакомпании же идут на уменьшение, чтобы заполнить рейсы.

По мнению аналитиков, после окончания пандемии перелеты в России могут снова подорожать на 6-7 процентов.

— В 2021 году авиабилеты за рубеж дешеветь не будут, и цены сохранятся, как минимум, на уровне 2019 года, — отметили аналитики.

При этом, уточнили в сервисе, если открытыми останутся ограниченное число маршрутов, то их стоимость может также дорожать, передает РИА Новости.

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