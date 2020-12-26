В Совфеде разъяснили вынесенное КС РФ определение по международному арбитражу

Фото: gov.ru / пресс-служба Совета Федерации.

Определение Конституционного суда (КС) РФ по международному арбитражу коснется всех международных договоров, которые не прошли ратификацию в российском парламенте. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в субботу, 26 декабря.

Ранее КС вынес определение, согласно которому только ратификация международного договора РФ законом позволяет передать на рассмотрение международного арбитража споры между Россией и иностранными инвесторами.

— Это определение коснется любого международного договора, который не прошел ратификацию в парламенте, — цитирует Андрея Клишаса РИА Новости.

Он заявил, что полностью поддерживает решение Конституционного суда. Отсутствие ратификации международного соглашения парламентом может означать вмешательство правительства в дела законодательной власти, добавил сенатор.

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