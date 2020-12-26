«Незаживающая рана»: певец Юлиан рассказал о жизни без певицы Анастасии

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Певец Юлиан рассказал, что до сих пор не оправился от развода со своей бывшей женой, певицей Анастасией. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщила teleprograma.pro.

— Для меня развод с Настей — незаживающая рана, которая продолжает кровоточить. Я переживал, так как хотел обрести с Настей настоящее счастье, крепкую семью. Но в конечном итоге мы поняли, что наша семейная жизнь не складывается, – цитирует издание слова Юлиана.

Музыкант отметил, что обязательно поздравит бывшую жену с Новым годом, так как в их отношениях сейчас наступило потепление.

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