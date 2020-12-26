Фонд кино определил организации, которые получат господдержку в 2020 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Фонд кино определил организации, которые получат государственную поддержку в 2020 году. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе фонда.

В результате господдержку получат 54 организации, которые осуществляют производство и прокат национальных фильмов, а также 647 организаций, осуществляющих показ российских кинокартин. Среди кинотеатров в список получателей средств вошли «Киномакс», «Синема Парк», «Ударник» и другие.

Напомним, что правительство Российской Федерации в 2020 году выделило 4,2 миллиарда рублей на поддержку отечественной киноиндустрии, 2,1 миллиарда из них будут направлены на поддержку кинотеатров. Фонд кино является оператором выдачи средств, сообщает РИА Новости.

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